Yüzde yüz yerli’ yolcu uçağı yalan oldu...

TRJET adı verilen proje, 7 Haziran seçim kampanyasına rastlayan 27 Mayıs 2015’te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından büyük heyecanla açıklanmıştı.





Hürriyet’ten Uğur Cebeci’nin haberine göre, Fatih ve Eren Özmen çiftinin sahibi olduğu SNC, projede imalatı durmuş Alman Dornier platformu üzerine bir uçak yapmayı planlıyordu.





Projenin ortağı olan SNC dünya çapında 3 bin 500 çalışanı vardı ve havacılık ve uzay sanayiinde önemli projelere imza atmış bir şirket.





Projede Dornier 328 modeli modernize edileceği, uçağın TRJET 328 olarak hem jet motorlu hem de pervaneli iki modeli imal edileceği belirtilmişti. İkinci adımda ise sıfırdan TRJET 628 olmak üzere hem pervaneli hem de jet modelleri de tasarlanıp üretileceği kaydedilmişti.





Önce pervaneli sonra jet motorlu olacak uçağın ileri aşamada büyütülmesi planlanıyordu. Başlangıç modeli ise 50 koltuk olarak belirlenmişti. Anadolu’da birçok küçük havaalanına bu uçakların kullanılması planlandığı, Türkiye dışında da uygun pazarlar saptanmaya başlandığı ifade edilmişti.





Üretiminse ilk aşamada sertifikasyon sürecini hızlı yürütmek için SNC’nin ABD’de kendi hatlarında yapılması, sonrasında Ankara’da kurulacak fabrikaya geçmesi düşünülmüştü.





AMERİKA VE AVRUPA'DAN UÇAK ALMAYA DEVAM





Türkiye yerli uçak projesini sessiz sedası rafa kaldırırken dışarıdan uçak almaya devam ediyor. Erdoğan'ın son ABD ve Fransa gezilerinde Boeing ve Airbus ile yeni anlaşmalar imzalandı.. Havacılık sektöründeki tekellerden biri olan Boeing firması ve Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan son anlaşma ile 11 milyar dolar değerinde 40 adet Boeing 787-9 “Dreamliners” model uçak satın alınacak..



