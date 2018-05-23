Yüzde elliyi geçemezsek İç savaşla tehdit etmişti, AKP'den milletvekili adaylığı ile ödüllendirildi

16 Nisan 2017 referandumu öncesinde partisinin Soma gençlik kolları etkinliğinde "Yüzde 50'yi geçmezsek iç savaş çıkar' diyen Ozan Erdem, AKP'nin Manisa milletvekili adayları arasında yer aldı. Erdem, tepkiler üzerine il başkan yardımcılığından istifa etmişti. Erdem, dün açıklanan listelerde yine kendisine yer buldu.





"İç savaşa hazır olun" demişti... O da listede.





AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’nin milletvekili aday listesini paylaştığı sosyal medya hesabına tepki dolu mesajlar geldi.





İl yönetimi istifasını istemişti





Erdem'İn konuşması ile ilgili Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Erdem'in siyaset bilimci sıfatıyla o programa katıldığını "Programda talihsiz söylemlerde bulunan ve istifasını istediğimiz İl Başkan Yardımcımız Ozan Erdem, bugün partimize gelerek istifasını sunmuştur. Sayın Erdem'in konferansta yaptığı konuşma, partimizin görüşlerini kesinlikle yansıtmadığı gibi bu söylemler üzerinden partimizi yıpratmayı ve halkı yanlış yönlendirmeyi düşünen malum çevreler de hedefine asla ulaşamayacaktır" diye konuşmuştu.





Erdem hakkında soruşturma da başlatılmıştı





Ozan Erdem'in Soma ilçesindeki konuşmasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatılmıştı.