Yusuf bebek dün doğdu, bugün annesi Şeyma Tekin’le cezaevinde

Erzurum’da önceki gün dünyaya gözlerini açan Yusuf Burak Tekin (2 günlük) kalbi delik olduğu halde annesi Şeyma Tekin’le (24) birlikte cezaevine konuldu.







Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Yusuf Burak bebek cezaevi şartlarıyla annesinin karnında henüz 5.5 aylıkken tanışmıştı. Anne Tekin, ByLock kullandığı iddiasıyla önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Önceki gün doğum yapan Şeyma Tekin hamile olarak hapishanedeyken işleri bozulacağı gerekçesiyle eşi tarafından da boşanmıştı. Tekin’in yakınlarının genç kadının bebeği ile birlikte tekrar hastaneden cezaevine gönderilmemesi için yaptığı bütün çağrılar yanıtsız kaldı.







HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı paylaşımda, “Zayıf düşmüş anne ve bebek 25 kişilik koğuşa gönderilmiş. Refakatçiyi zor bela en sonunda kabul etmişler ama bebeğin fotoğrafı çektirilmemiş” dedi.





‘BÖYLE ADALET NEREDE VAR’





Şeyma Tekin’in babası Halil Tekin ise sesini duyurmak için açtığı sosyal medya hesabından şunları yazdı:





“Hastene kapısı İsrail’in duvarından beter. İki er, bir astsubay, bir gardiyan. Dedim kızıma bir döner getiriyim bırakmadı komutan. Böyle bir adalet dünyanın neresinde var. Gelde ağlama! Allahım senin adaletinin tecelli etmesini bekliyorum. Yusuf’u kuyudan kurtaran Allah’ım (cc) kurtar… Amin.”













Baba Tekin ayrıca şunları söyledi:





“Kızım Şeyma Tekin için dua eden herkese teşekkür ediyorum. Allah ebeden razı olsun. Cezaevinde de olsa şükür doğum gerçekleşti. Yarın cezaevine götürecekler. Herkes için adaletin yaşandığı yerden adalet istiyorum inşallah.”





Hayatının en güzel günlerini en sıkıntılı şekilde yaşamak zorunda kalan Şeyma Tekin, 2017’de evlenmiş, 7 ay önce tutuklanmış, 2 ay önce de eşi tarafından boşanmıştı.





Önceki gece saat 23:00 sularında Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi’ne götürülen Şeyma Tekin sabah 11:00’de bir erkek çocuk dünyaya getirdi.





AİLESİ VE SİYASETÇİLER SEFERBER OLDU AMA…





Doğum yaptığı hastaneden soğuk ve sağlıksız ortamdaki cezaevine dönen Tekin için yakınları ve siyasetçiler tutuksuz yargılanması çağrısı yaptı. HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek “Bu insafsızlık 2019 Türkiye’sinde yaşanıyor. Lohusa anneleri bebekleriyle cezaevinde tutan hukuksuz anlayış!” diyerek şöyle seslendi:





“Erzurum’da hamile tutuklu Şeyma Tekin bugün doğum yapmış nihayet. Yanında ne refakatçisi var ne de tahliye haberi! Soğuk cezaevi koğuşuna bebeğiyle dönecek Bu insafsızlık 2019 Türkiye’sinde yaşanıyor. Lohusa anneleri bebekleriyle cezaevinde tutan hukuksuz anlayış!”





Şeyma Tekin Erzurum’un Uzundere ilçesinde henüz 5.5 aylık hamileyken ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklanıp cezaevine gönderilince eşi tarafından yaptığı turizm işleri zarar görmesin diye boşanma işlemleri gerçekleştirildi.





Doktorların “Seni bu halde nasıl cezaevinde tutuyorlar” dediği Şeyma Tekin hastanede refakatçisi olmadan yalnız başına doğum yaptı. Yakınları, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler genç kadının bebeği ile birlikte tekrar cezaevine dönmemesi için çağrı yaptı.





‘BENİM KIZIM LEKESİZ PAMUK’





Şeyma Tekin’in babası Halil Tekin yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı: “Bize dün sabah 9:30’da haber verdiler, hemen gittik hastaneye, doğuma bile almadılar. Annesi akşam üzeri beş gibi gidebildi yanına. Benim bir kızım var. Gözümüzden sakındık, böyle oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nde adalet nasıl işliyor, ben anlamıyorum, ben cahil birisiyim. Ortaokul mezunuyum. Biz burada kırsalda yaşıyoruz. İsim vermeyle benim kızımı tutukladılar, bir şey sormadılar. Bu nasıl bir şey, ne diyeyim. Biz ne yaptık! Benim kızım lekesiz bir pamuk. Allah yardım etsin.”





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