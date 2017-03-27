Samanyolu Haber /Dünya / Yürüyen merdiven arızalandı facia ucuz atlatıldı /27 Mart 2017 00:10

Yürüyen merdiven arızalandı facia ucuz atlatıldı

Hong Kong'un en yoğun alışveriş merkezlerinden birinde yaşanan yürüyen merdiven arızası sonucu 18 kişi ölümden döndü.

Yürüyen merdiven kazası

Hong Kong'taki bir alışveriş merkezinde yürüyen merdiven bozuldu. 45 metre uzunluğundaki yürüyen merdiven bir anda ters istikamette hareket etmeye başladı.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Alışveriş merkezindeki insanların kameralarına yansıyan görüntülerde, insanların bir anda dengesini kaybederek birbirlerinin üstüne yığıldığı görüldü.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada 18 kişi yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya merdivenin dişlileri ve frenleme düzeneğindeki bir sorunun yol açtığı bildirildi.
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