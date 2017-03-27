Yürüyen merdiven arızalandı facia ucuz atlatıldı

Hong Kong'taki bir alışveriş merkezinde yürüyen merdiven bozuldu. 45 metre uzunluğundaki yürüyen merdiven bir anda ters istikamette hareket etmeye başladı.





GÖRÜNTÜLER KAMERADA





Alışveriş merkezindeki insanların kameralarına yansıyan görüntülerde, insanların bir anda dengesini kaybederek birbirlerinin üstüne yığıldığı görüldü.





18 KİŞİ YARALANDI





Kazada 18 kişi yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya merdivenin dişlileri ve frenleme düzeneğindeki bir sorunun yol açtığı bildirildi.