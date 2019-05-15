Yurtdışından Türkiye'ye telefon getirme süresi 3 yıla çıkarıldı

Yurtdışından satın alınan telefonları pasaporta işleterek kullanıma açtırma süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Buna göre yurtdışından Türkiye’ye ancak üç yılda bir telefon getirerek pasaporta işletme ve Türkiye’de kullanmak mümkün olabilecek.





Hükümet daha önce aldığı bir kararla yurtdışından getirilerek pasaportlara işletilen telefonlar için ödenen harçları da arttırmıştı.





Söz konusu uygulamayla ilgili değişiklik Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut uygulama kapsamında yurtdışından satın alınarak Türkiye’de kullanılmaya başlanılan bir telefonun e-devlet kapısı üzerinden ilgili harçları yatırarak 120 gün içerisinde kayıt ettirilmesi gerekiyor. 120 gün içerisinde kayıt ettirilmeyen cihazların Türkiye’de kullanılması imkansız hale geliyor. Pasaportuna kayıt yaptıracak olan kişinin de Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde bu işlemi yaptırması gerekiyor.





Daha önce 170 TL olan harç bedeli alınan kararla önce 500 TL’ye kısa bir süre önce de 618 TL’ye çıkarılmıştı.