Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışındaki tek Türk toprağı artık YPG'nin /06 Ocak 2017 17:19

Yurtdışındaki tek Türk toprağı artık YPG'nin

YPG, Süleyman Şah türbesinin eski yeri olan Caber Kalesi'ni aldı

SHABER3.COM

Koalisyon güçlerinin hava desteği ile ana omurgasını PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin yürüttüğü Rakka operasyonu devam ederken, çatışmalar 10 gündür Fırat Nehri kıyısındaki Caber Kalesi çevresinde yoğunlaşmıştı. Suriye ve Irak'taki Kürt internet siteleri Doğu ve Batı Caber köylerinin IŞİD'den alınmasının ardından iki köy arasında bulunan Caber Kalesi'nin de terör örgütünden alındığını duyurdu. 

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin daha önce bulunduğu Caber Kalesi'nin IŞİD'den kurtarıldığına dair fotoğraf ve görüntüler hem söz konusu sitelerde, hem de Demokratik Suriye Güçlerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Rakka operasyonu kapsamında süren çatışmalarda şimdiye kadar aralarında Amerika, İngiliz ve Kanadalılarında bulunduğu YPG'liler ölmüştü.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ DAHA ÖNCE CABER KALESİNDEYDİ

Tarih boyunca Ukayliler, Harzemşahlar Memluklular, Türkmen boyunun eline geçen Caber'in Türkler için anlamı bir başkadır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah, iki muhafızıyla birlikte Fırat Nehri'ni geçerken şehit düşer. Cenazesi bu kaleye defnedilir. Asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han kaleyi Osmanlı topraklarına katar, Süleyman Şah'ın iki muhafızıyla birlikte defnedildiği yere türbe yaptırır. 

Caber Kalesi, 20 Kasım 1921'de Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin toprağı sayılır ve orada Türk bayrağı çekme, muhafız bulundurma hakkı tanınır. Suriye Hükümeti Fırat Nehri üzerinde 1968 tarihinde başlattığı Tabka Barajı'nın 1973 yılında tamamlanacağını ve barajın su toplamaya başlamasıyla Caber Kalesi ve Süleyman Şah'ın türbesinin tamamen sular altında kalacağını ileri sürerek, Türkiye'den naklini ister. Yapılan anlaşma ile Süleyman Şah türbesi 1973 yılında Karakozak Köyüne taşınır. 13 Mart 2014 tarihinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile IŞİD arasındaki çatışmalar sonucu Karakozak köyü ve türbenin bulunduğu bölge IŞİD kontrolüne geçti. 22 Şubat 2015'te, Türk Silahlı Kuvvetleri artan güvenlik problemleri ve IŞİD tehdidi nedeniyle 'Şah Fırat' adlı askeri bir operasyon ile türbede bulunan 40 askeri ülkeye geri getirmek için Suriye'ye girdi. 

Türbede bulunan Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyalar alındıktan sonra Süleyman Şah Türbesi ve yakındaki karakol patlayıcılarla havaya uçuruldu. 

Süleyman Şah Türbesi Saygı Karakolu ise 2015 yılında Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nin karşısında, sınıra yakın Suriye'nin Eşme Köyü'nde kuruldu.
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