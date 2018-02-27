Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışında dil bilmeyen, ihtiyaç fazlası kadroya 100 müşavir daha... /27 Şubat 2018 19:46

Yurtdışında dil bilmeyen, ihtiyaç fazlası kadroya 100 müşavir daha...

Yurtdışında ‘ihtiyaç dışı ve dil bilmeyen müşavir ordusu’na sahip olan Türkiye, bu alandaki liderliğini kimseye kaptırmıyor. Şimdi de İçişleri Bakanlığı 71 ülkeye 100 müşavir göndermeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, Cibuti'den Singapur'a, Zambia'dan Uganda'ya kadar 71 ülkeye 100 müşavir gönderecek. İçişleri müşavirlerine, ayda 5-7 bin dolar maaş ödenecek. İtalya, Rusya gibi ülkelere 3'er, ABD'ye ise 6 müşavir birden atanacak.

POLİSLER VE JANDARMA

Sözcü gazetesi'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca yurtdışına atanacak müşavirler, bakanlık mensupları, 1. sınıf emniyet müdürü ya da rütbesi binbaşı-tümgeneral arasındaki hiyerarşide yer alan jandarma ve sahil güvenlik personeli arasından belirlenecek. Müşavir gönderilecek yerler arasında Kenya, Zambia, Moritanya, Nijerya, Şili, Uganda, Sudan, Cibuti gibi ülkeler de bulunuyor. İçişleri müşavirleri sınır aşan suçlar konusunda çalışma yapacak, ilgili ülkenin içişleri ve emniyet teşkilatı ile ilişkide bulunacak.

Türkiye, 4 kıtada 135 büyükelçilik, 86 başkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik ve bir ticaret ofisi olmak üzere 235 dış temsilciliğinde her bakanlıktan müşavir ve ataşe ordusuna sahip. Çoğu ihtiyaç dışı ve yabancı dil de bilmiyor. Nitekim AKP milletvekili adayı Hacı Mehmet Gani, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne 12 bin dolar maaşla basın ataşesi olarak atanmıştı.

TEK ÖRNEK TÜRKİYE

TBMM'de geçmişte “Türkiye'nin yurtdışı teşkilatı konusunda” Meclis araştırması yapılmış ve hazırlanan raporda, “Türkiye, yurtdışında müşavirler ordusuna sahiptir. Büyük bölümü ihtiyaç dışıdır ve yabancı dil bilmemektedir. Aynı temsilcilikte Maliye, Hazine, Dış Ticaret ve DPT müşavirleri vardır. 4 müşavirin yan yana bulunduğu tek örnek Türk temsilcilikleridir” denilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yurtdışında dil bilmeyen, ihtiyaç fazlası kadroya 100... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:12:43