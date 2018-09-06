'Yurtdışına kaçırılırken yakalanan' 20 milyar dolar hikayesinde ikinci perde...

Yeniçağ yazarı Murat İde, geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıda AKP'ye yakın bir işadamının 20 milyar doları yurtdışına çıkarmaya çalışırken yakalandığı ve uçağının savaş jetleri tarafından inmeye zorlandığını yazmıştı.





'Bir rüya gördüm' şeklinde yazılan yazıda yazarın iddiası uçuk bulunurken Fatih Altaylı, iddianın komik geldiğini dün köşesine taşıdı..





Murat İde bugün farklı iddialarla yazıya devam etti, Altaylı'nınki başta olmak üzere eleştirileri cevapladı.





İde'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





Sevgili Fatih abim;



Özel ilgi alanın olduğunu bildiğim uçak mevzuuna takılma..

Dediğim gibi, o kadar paranın uçağa sığmayacağını bu kardeşin de biliyor..

Rüyama göre 'masamın üzeri' diye tariflediğim bölüme dikkat et derim..

Ak sakallı dede der ki, mevzu sadece gökyüzünü ilgilendirmiyor..

İşin deniz yolu boyutu da var.. Rüya işte..

İki notla bitireyim..

Birincisi, rüyadaki hadiseye konu olay, belki de, hazinenin bağlandığı damadın, bir gece durduk yere; "Mevduatlara el konmayacak", "Döviz hesaplarındaki kur sabitlenmeyecek" diyerek kapalı piyasalarda bile telaşa sebep olduğu günlerde yaşanmıştır..

Kim bilir, panikle kim neyi varsa çıkarsın istediler belki..

Bilemeyiz..

İkincisiyse bir ülkenin Cumhurbaşkanı, durduk yere çıkıp şu cümleyi kurmaz;

- Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz..

Elinin altında istihbarat teşkilatı var.. Boş yere söylemez bunu.

Ve 20 milyar doları 'BİR KİŞİ İÇİN' çok bulanlara şu notu iliştireyim;

- Cumhurbaşkanı'nın ifadesindeki "EDENLERİ" sözüne dikkat..

Diyor ki ak saçlı dede;

- Elbette tek kişiye ait bir para değil..

Hırsız hırsızın yoldaşıdır..

O panikle birlikte organize etmiş olmasınlar..





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Dediğim gibi Fatih abi, üzerimdeki pikeyi dert ettiğin ve bir tarafım açıkta kalmasın diye abi tavsiyesinde bulunduğun için teşekkürler..

"Her yerde konuşuluyor" diyorsun ya, biliyorum ki senin çevrendekiler, ekonomiyi, para sistemini iyi bilen insanlar..Bu konu bu kadar imkansızsa ve saçmaysa, bu kadar insan niye bu kadar konuşur ki?





Demek ki herkesin, kendine saklasa da "bir bildiği" var..





Benimki "Pikeden" değil, "Cesur rüyalardan.."





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Bu arada, rüyadaki "Siyasetçi oğlu"nu pek soran yok ama rüyalarımızdaki yüz ifadelerine dikkat edelim, yakında anlarız..Selamlar abi..





