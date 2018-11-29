Yurtdışına kaçan Galip Öztürk fotoğraf paylaştı: İstikrar devam etsin...

22 yıl önce Beyoğlu'nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada Galip Öztürk, cinayeti azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay'ın da cezasını onamasının ardından kendisine adli kontrol uygulanmadığı için aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.





Galip Öztürk, dün Gürcistan'dan bir fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.



