Yurtdışına çıkış hızlandı... Terk edenlerde büyük artış

CHP AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesinde yayımlanacak 40 “politika notu”ndan ilkini hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından hazırlanan politika notunun konusu, “beyin göçü” oldu.







Birgün Gazetesi'nin haberine göre 16 yıllık AKP iktidarı döneminde artan baskılar ve ekonomik bunalım nedeniyle nitelikli iş gücünün yaşam alanı olarak yurt dışını tercih etmeye başladığı vurgulanan raporda, “2016 yılında yurtdışına göç eden vatandaşların sayısı 69 bin 326 iken 2017 yılında yüzde 63’lük artışla 113 bin 326 olmuştur” denildi.





AKP’nin yanlış ve yanlı politikalarından kaynaklı beyin göçünün “her gün” arttığı vurgulanan raporda öne çıkanlar şöyle:





*“Yurtdışına göç eden her beş kişiden ikisi 20-34 yaş aralığındadır. Göç eden kadınların oranı ise bir yılda yüzde 37’den yüzde 42’ye çıktı. Göç edenler arasında eğitimliler ve kentliler geniş yer tutmaktadır. Türkiye bu süreçte dünyada en çok milyoner kaybeden üçüncü ülke oldu. 2017 yılında 5 binden fazla milyoner, son üç yılda ise 13 bin girişimci ve iş insanı Türkiye’yi terk etti. Yalnızca 20 OECD ülkesine göç etmiş yurttaşlarımız üzerinden ülkemizin kaybı 220 milyar dolar üzerindedir.”





*“2016 yılında yurt dışında çalışmaya giden 24 bine yakın kişinin binden fazlası mühendistir. Bu kesim içinde yüze yakın mimar bulunmaktadır. Türkiye’den göç etme oranı hızla artan ve kritik öneme sahip olan diğer meslek kolları arasında hekimler ve başta akademisyenler olmak üzere eğitimciler yer almaktadır.”





*“Beyin göçünün Türkiye’nin temel sorunlarından biri olduğunu AKP de kabul etmektedir. Beyin göçüyle mücadele etmek adına özel geri dönüş programları uygulamaya konulmuş olması, itiraf niteliğindedir. Ancak beyin göçü konusunda da AKP, sorunun kökünde kendi yanlış politikaları olduğunu görmemektedir. Sorunu yüzeysel politikalarla çözebileceğine inanmaktadır. Ülkemizi çağdaş ülkelerle aynı olanaklara ve yaşam standardına kavuşturacak vizyona ve iradeye sahip tek parti olan CHP, Türkiye’yi içinde bulunduğu beyin göçü açmazından çıkaracaktır.”

Politika notunu hazırlayan CHP’li Açıkel, yerel seçimlere kadar toplamda 40 politika notu yayımlamayı planladıklarını söyledi. AKP’nin başta “Gezi kuşağı” olmak üzere toplumun pek çok kesimini “düşman” olarak gördüğünün altını çizen Açıkel, “AKP’nin yanlış politikaları vatandaşları yurt içinde farklı bölgelere ve yurt dışına göçe zorluyor. Bu, yönetememe durumunun bir göstergesidir” dedi.





YURTDIŞINA GÖÇTE ARTIŞ





Yurtdışına giden yurttaşlarımızın sayısı bir yılda %63 arttı.





20-34 YAŞ ARALIĞI





Yurt dışına göç eden her beş kişiden ikisi 20-34 yaş aralığında.





KADINLARIN ORANI





Yurtdışına göç eden kadınların oranı %37'den %42'ye çıktı.





EĞİTİMLİLER VE KENTLİLER





Yurtdışına göç edenler arasında eğitimliler ve kentliler geniş yer tutuyor.