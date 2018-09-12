Samanyolu Haber /Gündem / Yurt ve Anadolu Atayün'ün annesi Aysel Atayün: Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım /12 Eylül 2018 12:07

Yurt ve Anadolu Atayün'ün annesi Aysel Atayün: Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Aysel Atayün. 70 yaşında. Cadı avı kapsamında tutuklanan iki emniyet müdürü Yurt ve Anadolu Atayün’ün annesi. önce Yurt, bir yıl sonra da diğer oğlu Anadolu gözaltına alınıp hapse atıldı. Oğullarından biri İstanbul Silivri, diğeri Ankara Sincan Cezaevi’nde… İzmir’in Bornova ilçesindeki bahçeli evinde, oğullarına yaşatılan zulmün bitmesi için dua ediyor.

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım



Yaşadığı burukluğu kimseye hissettirmek istemese de evlat yolu gözleyen, ağzı dualı, kalbi kırık bir anne o. Yurt ve Anadolu Atayün kardeşler iki başarılı emniyet müdürleriydi. 17-25 Aralık süreciyle birlikte AKP iktidarın hedefi haline geldiler. 22 Temmuz 2014’te Yurt Atayün, 7 Haziran 2015 seçimlerinden biraz önce de Anadolu Atayün emniyete kendileri giderek teslim oldu. O gün bugündür de kendi deyimleriyle ‘mahkemelerdeki tiyatroyu’ izliyorlar. Yoğun mesailerinden dolayı çocuklarıyla bile görüşme imkanı bulamayan Atayün kardeşler, bayram sofralarında hep birlikte olmak için izin günlerini dahi aynı güne getirmeye çalışırmış. Anne Aysel Atayün, o günleri özlemle anlatıyor.
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