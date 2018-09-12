Yurt ve Anadolu Atayün'ün annesi Aysel Atayün: Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım









Yaşadığı burukluğu kimseye hissettirmek istemese de evlat yolu gözleyen, ağzı dualı, kalbi kırık bir anne o. Yurt ve Anadolu Atayün kardeşler iki başarılı emniyet müdürleriydi. 17-25 Aralık süreciyle birlikte AKP iktidarın hedefi haline geldiler. 22 Temmuz 2014’te Yurt Atayün, 7 Haziran 2015 seçimlerinden biraz önce de Anadolu Atayün emniyete kendileri giderek teslim oldu. O gün bugündür de kendi deyimleriyle ‘mahkemelerdeki tiyatroyu’ izliyorlar. Yoğun mesailerinden dolayı çocuklarıyla bile görüşme imkanı bulamayan Atayün kardeşler, bayram sofralarında hep birlikte olmak için izin günlerini dahi aynı güne getirmeye çalışırmış. Anne Aysel Atayün, o günleri özlemle anlatıyor.