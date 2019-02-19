Yurt genelinde ev hanımları ve askerlere yönelik cadı avı: 283 gözaltı kararı

Yurt genelinde 283 gözaltı kararı verildi.

İZMİR

İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda 176 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı merkezli operasyonda halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubayın da bulunduğu 49'u muvazzaf, 16'sı ihraç, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere 87'si asker, 22'si öğretmen, 5'i doktor, 4'ü aktif görevde polis hakkında gözaltı kararı alındı.

ANKARA





Ankara'da kadınlara yönelik olduğu belirtilen operasyonda ise 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eşi tutuklu ya da ihraç olan kadınlara ve ailelerine yardım ettikleri için gözaltı kararı alınanlardan 22'si kadın 26 kişi Emniyet'e götürüldü





Ankara'daki bir diğer operasyon ise Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik oldu. Operasyonda ankesörlü telefondan arandıkları iddiasıyla tamamı aktif görevde olan 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.





MUĞLA







Muğla'daki merkezli operasyonda ise 11 ilde, 14'ü muvazzaf asker 18 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla'daki operasyonda yine ankesörlü telefondan arandığı için 5'i subay, 13'ü astsubay rütbesinde, 14'ü muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.