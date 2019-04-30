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Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
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Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
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30 Nisan 2019 11:50
Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
İfade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na giden Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu polis tarafından alıkonuldu.
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İfade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na giden Yurt Genel Yayın Yönetmeni Avcu, burada polis tarafından alıkonuldu.
Avcu daha sonra adliyeye sevk edildi.
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