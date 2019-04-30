Samanyolu Haber /Medya / Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı /30 Nisan 2019 11:50

Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

İfade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na giden Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu polis tarafından alıkonuldu.

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İfade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na giden Yurt Genel Yayın Yönetmeni Avcu, burada polis tarafından alıkonuldu. 

Avcu daha sonra adliyeye sevk edildi.
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