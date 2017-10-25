Yurtdışında hukuksuz kaçırılan eğitimci aile adliyeye sevk edildi...

Pakistan'daki Türk okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ve ailesi hukuksuz bir şekilde kaçırılmıştı..





Pakistan Kamuoyunu ayağa kaldıran bu olaydan sonra yine mahkeme kararlarına rağmen Pakistan hükümeti tarafından Türkiye'ye verilen Mesut Kaçmaz ve ailesi 15 günlük sorgunun ardından Ankara Adliyesine çıkartıldı..





Bunun yanı sıra bir dönem Endonezya ile ticaret yapan ve bu ülkede yaşayan, daha sonra ise Türkiye'de ikametine dönen iş adamı Hakan İslamoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edildi.

AKP'ye yakın medyada İslamoğlu'nun Endonezya'dan getirildiği iddia edilmiş ancak bu iddia doğrulanmamıştı



