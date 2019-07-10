Yunanistan'ın yeni dışişleri bakanından Türkiye yorumu

Yunanistan'da pazar günü yapılan erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias oldu.





Aslen hukukçu olan Nikos Dendias daha önce 2009 yılında Kostas Karamanlis hükümetinde Adalet Bakanlığı; Antonis Samaras liderliğindeki koalisyon hükümetinde ise 2012-2015 yılları arasında sırasıyla Vatandaş Güvenliği, Rekabet ve Gelişim ile Savunma Bakanlıkları görevlerinde bulunan tecrübeli bir siyasetçi.





Peki Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilgili meselelere nasıl yaklaşıyor?





Dendias, seçimlerin bir hafta öncesinde Euronews'e konuştu:





"Türkiye, uzun zamandır kışkırtarak Yunanistan'ın tepkisini ölçüyor"





Euronews muhabirinin sorularını yanıtlayan Dendias gerilen Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi.





Eski Savunma Bakanı Türkiye'nin tutumu hakkında "Uzun zamandır kışkırtıcı bir tavır sergiliyorlar. Ben son zamanlarda Türkiye'nin Yunanistan'ın tepkisini ölçtüğünü düşünüyorum" ifadesini kullanırken Yunan tarafının ulusal haklarından vazgeçmeyen çizgisini koruması gerektiğini vurguladı.





Dendias, "Türkiye'nin bu tavrı seçim öncesi zamanlarda çok da beklenmedik değil. Ancak gerilim son zamanlarda bölgede yaşanan enerji sorunu nedeniyle yükseldi. Gayrimeşru talepleri kabul etmeyecek ve komşumuzun mantık ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini bekleyeceğiz" dedi.





"Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakıp ciddi bir oyuncu olmalı"





Dendias "Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) hareketleri sizi endişendiriyor mu?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:





"Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi Kıbrıs'a aittir. Dahası Türkiye Kıbrıs'ın AB üyesi, egemen bir ülke olduğunu göz önüne alarak hareket etmeli. Uluslararası hukuğa aykırı davranmak Türkiye'ye birşey kazandırmaz. Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu gibi hareket etmeyi bırakıp modern ve ciddi bir oyuncu haline gelmelidir".





"İyi komşuluk ilişkileri peşindeyiz"





Nikos Dendias seçimlerden bir hafta önce yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde dış politika temellerini komşularla iyi ilişkiler kurma prensibi üzerine oturtacaklarını belirtmiş; ancak ülkenin egemenlik haklarından taviz verilmeyeceğinin de altını çizmişti.





Dendias, "Hiçbir Yunan hükümetinin bir sonrakine daha az egemenlik devretme imkanı yoktur. Bizim politikamız uluslararası hukuk çerçevesinde komşularla iyi ilişki kurma ve ulusal egemenliğin tavizsiz korunması temelinde olacaktır" dedi.





(tr.euronews.com)





