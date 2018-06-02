Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı /02 Haziran 2018 11:51

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı

Yunan Yargıtayı, İnterpol'ün aradığı Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi

SHABER3.COM

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Yunan Yargıtayı hakkında İNTERPOL tarafından tutuklama emri bulunan ve geçtiğimiz şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken Yunan polisi tarafından yakalanan 45 yaşındaki Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi.

Yunan Yargıtayı’nın Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilmesi kararının, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis’in elinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Yunan basını Yargıtay'ın Türkiye’ye iadesi yönündeki hükmü sonrası Kaya’nın açlık grevine başlama kararı aldığını yazdı. 
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