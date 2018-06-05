Yunanistan'dan Türkiye’ye sert cevap













Yunan Devlet Televizyonu ERT’e konuşan Kotzias “Başbakan Tsipras’ın verdiği tek söz Yunanistan’da hukuk devletinin işleyişini sağlamaktır. Maalesef bir kesim Türk siyasetçiler politika ve hukuk devleti ilişkisinin ne anlama geldiğini algılayamıyor” ifadelerini kullandı.





Yapılan açıklamaların içeriğinin “yakışıksız ve kabul edilemez” olduğunu belirten Yunan Dışişleri Bakanı “Bu tür yersiz açıklamalar, gözlerini yurtiçine çevirerek dış politika yapanların karakteristik beyanatlarıdır” dedi.





Kotzias açıklamalarının devamında ise “Ben ve hükümetimiz ve herkesten önce Aleksis Tsipras ülkemizin uluslararası alanda nasıl değer kazanacağına ve güçlenebilmek için sorunlarını nasıl çözebileceğine gözümüzü çevirerek politika yapıyoruz” ifadelerini kullandı.





“Yapılan açıklamalarda Türklerin 8 subayı kaçırma niyetinde olmalarının ima edilmesinin kendisini düşündürüp düşündürmediği” sorusuna ise Nikos Kotzias “Türkiye bizim oyunlar oynanabilen devletlerden olmadığımızı çok iyi biliyor. Türkiye ne buradan gelip birini alabilir, ne buna hakkı vardır, ne de buna biz müsaade ederiz” dedi ve bu açıklamaları yapan Bekir Bozdağ ile ilgili olarak “uluslararası ilişkiler konusunda tecrübesi yok ve en baştan daha kabul edilemez bir şekilde seçim mücadelesinin etkisi altında konuştu” değerlendirmesini yaptı.





Türkiye’deki seçimlere kadar iki ülke arasındaki gerginliğin artmasından korkup korkmadığıyla ilgili soruya ise Kotzias, “Benim Türkiye ile ilgili korkularım yok. Türkiye’yi analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz ve ülkemizin konumu ve çıkarlarını savunacak şekilde davranıyoruz” yanıtını verdi.



