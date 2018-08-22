Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan nihai karar: 8 firari askere iltica hakkı verildi /22 Ağustos 2018 08:57

Yunanistan'dan nihai karar: 8 firari askere iltica hakkı verildi

Yunanistan Danıştay'ı 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan askerler ile ilgili son kararını verdi

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Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan firari askerlere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Danıştay Genel Kurulu, firari asker Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı.

Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve örgüt üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek. 

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı. 
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