Yunanistan'daki yangında 8 firari askerin kaldığı 'gizli yer' belli oldu iddiası

Yunanistan'da yayımlanan Vradini gazetesi Cumartesi günü yayımlanan sayısında, şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybettiği başkent Atina'nın yazlık beldesi Mati'de çıkan yangında Türkçe konuşan 8 yabancının kurtarıldığını ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan' kaçan 8 firari asker olduğunu iddia etti.





Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, gazete haberinde, geçen pazartesi günü öğleden sonra yangın başladığında, Mati’den yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Aya Andrea sahil kasabasında, Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait rehabilitasyon merkezinin de boşaltıldığını belirterek “Burada, gözden uzak bir noktada bulunan 2 evden Türkçe konuşan 8 yabancı çıkarıldı ve herkesten önce bölgeden uzaklaştırıldı” dedi.





Vradini haberinde “Yabancılar son derece tedirgindi, söz konusu 8 kişi muhtemelen Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerdi, Kara Kuvvetleri yetkilileri, hem hayatlarının tehlikeye girmemesi hem de nakilleri sırasında trafiğe takılmamak için 8 yabancıyı alevler yayılmadan bölgeden uzaklaştırdı” diye ekledi.





Firari askerler 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğu için geçen haziran ayı başlarında Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden tahliye edilerek, gizli tutulan bir yere nakledilmişlerdi. Yunan medyası, askerlerin eski bir askeri kışlaya götürüldüklerini ve yaklaşık 80 güvenlik görevlisi tarafından korunduklarını ileri sürmüştü.



