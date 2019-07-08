Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

Yarın saat 12.00'de yeni hükümette yer alan bakanlar yemin edecek ve eski bakanlardan koltuklarını devralacaklar. Çarşamba günü ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak ve Meclis 17 Temmuz’da resmi olarak çalışmalarına başlayacak.







Başbakan Miçotakis meclisin yaz tatiline girmeyeceğini, çünkü kaybedilecek zamanın olmadığını söyledi.





YENİ HÜKÜMET:





Başbakan: Kiriakos Miçotakis





Hükümet Vekili: Panayiotis Pikrammenos





Maliye Bakanı: Hristos Staikuras





Kalkınma ve Yatırım Bakanı: Adonis Yeryiadis





Dışişleri Bakanı: Nikos Dendias





Vatandaşı Koruma Bakanı: Mihalis Hrisohoidis





Savunma Bakanı: Nikos Panayiotopulos





Eğitim ve Din Bakanı: Niki Karameos





Çalışma ve Sosyal Konular Bakanı: Yiannis Vrutsis





Sağlık Bakanı: Vasilis Kikilias





Enerji ve Çevre Bakanı: Kostis Hatzidakis





Kültür ve Spor Bakanı: Lina Mendoni





Adalet Bakanı: Kostas Tsiaras





İçişleri Bakanı: Takis Theodorikakos





Dijital Politika ve Devlet Bakanı: Kiriakos Pierrakakis





Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Kostas Ah. Karamanlis





Denizcilik ve Adalar Bakanı: Yiannis Plakiotakis





Tarım ve Gıda Bakanı: Makis Voridis





Turizm Bakanı: Haris Theoharis





Devlet Bakanı: Yiorgos Yerapetritis