Yunanistan'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre gece yarısı bastıran şiddetli sağanak yağış dolayısıyla 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış ama bu rakam güncellendi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.







Yetkililer, yağış nedeniyle birçok kişinin ev ve arabalarında mahsur kaldığını ifade etti. Mandra Belediye Başkanı Yianna Krikouki devlet televizyonu ERT’ye konuştu. Krikouki, “Bu bir felaket. Her şey gitti” ifadesini kullandı.





Reuters’a konuşan bölge sakini Marina Kolia, “Duvarlar yıkıldı ve otomobiller sürüklendi. Her şey yok oldu” dedi. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ise yaşananların ardından bakanlarla acil bir toplantı yaptı. Atina Savcılığı, yaşanan ölümlerin ardından bir soruşturma açılması talimatını verirken şehir planlamacılarının da mercek altına alınmasını istedi.





Savcılıktan yapılan açıklamada ölümlerde hatalı planlama ve mimari sorunların olup olmadığının incelenmesi yönünde karar verdi.

