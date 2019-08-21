Yunanistan'da İran tankeri alarmı

İngiltere ile İran arasında geçtiğimiz haftalarda gerilime yol açan ve Cebelitarık makamlarınca önce alıkonulan, sonra ise serbest bırakılan Adrian Darya 1 isimli İran tanker gemisi Yunanistan’ın başını ağrıtıyor.







Yabancı basın ile Yunanistan basın kuruluşlarına yansıyan son bilgilere göre, İran tankeri komşu ülkenin Kalamata limanına doğru yol alıyor. Yunanistan makamlarının elindeki bilgilere göre Çarşamba günü sabah saatlerinde Cezayir açıklarında bulunan gemi rotasını Yunanistan olarak değiştirmiş durumda.





ABD’NİN UYARISI





Son gelişme nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a yönelik bir uyarı mesajı yayınladı. ABD, Yunanistan ve tüm bölge ülkelerine İran tankerine verilecek olan herhangi bir yardımın İran’a uygulanan ambargoların delinmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu. Bu durumda tanker gemisine yardım sunan ülke yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. ABD bu uyarı mesajı ile beraber Akdeniz’de bulunan askeri unsurlarını da harekete geçirdi. ABD yetkilileri Adrian Darya 1 isimli gemiyi yakından takip ediyor. Öncesinde Panama bandıralı ile Grace 1 ismine haiz olan gemi geçtiğimiz günlerde ismini değiştirdi ve İran bayrağı çekti.





ATİNA NE DİYOR?





Konu ile ilgili Atina’da basın kulvarlarına konuşan Yunanistan Dışişleri kaynakları, Atina’nın yeni gelişme nedeniyle gerek Akdeniz’de gerekse de Ege’de teyakkuz durumunda olduğunu açıkladı. Atina, İran tanker gemisine herhangi bir yardım ya da kolaylık sağlamak niyetinde değil. Ayrıca, şu ana dek İran tarafından Yunanistan’a bu yönde bir talep ulaşmış değil. Yunan diplomatlar ayrıca, an itibariyle Adrian Darya 1 gemisinden de Yunanistan’ın herhangi bir limanına demir atma yönünde bir talep ulaşmadığını da söylüyor.