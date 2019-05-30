Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da geri gönderme vakası: Bu kez Irak ve Mısırlılar /30 Mayıs 2019 12:12

Yunanistan'da geri gönderme vakası: Bu kez Irak ve Mısırlılar

Yunanistan'da üzerilerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darp edilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.

Vücutlarındaki plastik mermi ve sopa ile darp izlerinin derin yaralar oluşturduğu düzensiz göçmenler İbrahim Hıdır, Hasan Mahmut ve Ahmet Samir hastanede tedavi edildi.

Irak uyruklu İbrahim Hıdır, Dimetoka'da kendisini sınırda yakalayan Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kaldığını ve sonra da nehir üzerinden Türkiye'ye zorla gönderildiğini belirtti.

Sırtlarında darp izleri görülen diğer düzensiz göçmenler Mahmut ve Samir de darp edilmelerinin ve kıyafetlerinin alınmasının ardından zorla Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Son zamanlarda sıkça karşılaşılıyor

"Geri itme/push back" olarak da adlandırılan uygulamanın, son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.


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