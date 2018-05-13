Yunanistan'da bulunan bir asker daha tahliye edildi

Yunanistan’da, ilgili komisyon tarafından geçen Salı günü iltica hakkı tanınan eski binbaşı Ahmet Güzel’in, idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildiği bildirildi.





Hürriyet‘in Kathimerini gazetesine dayanarak verdiği habere göre, Güzel’in geçen Perşembe günü nezarethaneden bir polis aracına bindirilip, geçen 26 Nisan’da tahliye edilen eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın da kaldığı eve götürüldüğünü belirtildi.





Darbeci olduğu iddia edilen askerler için tahsis edilen ev, Yunan medyasına göre, Atina yakınlarında bulunuyor. Evin korunması için yaklaşık 90 polis görev yapıyor.





Bu arada sıkı gözetim altında tutulan Öykaynakçı’nın geçen hafta, Yunan polisinin refakatinde Atina Olimpiyat Köyü’ne gelerek, nezarathanede bulunun diğer sığınmacı askerleri ziyaret etttiği öğrenildi.





Nezarethanede halen 6 eski asker kalıyor. Askerlerin 18 aylık idari tutukluluk süresi mayıs sonuna kadar doluyor.





Yunanistan’da tutukluluk süresinin dolması nedeniyle, iltica taleplerine verilecek cevaplar beklenmeden, eski yüzbaşı Feridun Çoban ve Abdullah Yetik’in 22 Mayıs, binbaşı Gencay Böyük ve yüzbaşı Bilal Kurugül’ün 30 Mayıs, yüzbaşı Uğur Uçan’ın da 31 Mayıs’da serbest bırakılmaları planlanıyor.





Sığınmacı askerlere iltica hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin nihai kararı ise Yunan Danıştay’ı verecek.