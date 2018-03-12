Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da 'askerler serbest kalsın' eylemi /12 Mart 2018 14:07

Yunanistan'da 'askerler serbest kalsın' eylemi

Yunanistan'ın kuzeyinde toplanan binlerce kişi, sınırı geçip tutuklanan iki Yunan askerin serbest bırakılması için protesto yaptı.

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Yunan askerler, 1 Mart'ta Türk topraklarına geçip yakalanmış, iki gün sonra çıkarıldıkları mahkeme tutuklu yargılanmaları kararı almıştı.

AFP, Yunanistan'ın kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın Orestiada (Kumçifliği) kentinde aralarında eski askerler ile kilise yetkililerinin de bulunduğu 3 binden fazla kişinin toplandığını bildirdi.

Yunan haber ajansı ANA'nın haberine göre, hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopulos, askerlerin serbest bırakılması için diplomatik çabaların sürdüğünü söyledi.

Sınırda Kastanies (Kestanelik) kentinde toplanan bölgenin bisiklet kulübü üyeleri de "Bu bölgede komşularımızla huzur ve uyum içinde yaşadığımız mesajını göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan Kastanies Karakolu görevlisi teğmen Aggelos Mitretodis ile Astubay Çavuş Dimitros Kouklatzis ifadelerinde 'sınırı yanlışlıkla geçtiklerini' söylemişti.

Askerler, kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini 'casus olmadıklarını' ifade etti.

Yunan askerlerin avukatları aracılığıyla yapılan tahliye talebi geçen hafta reddedildi.
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