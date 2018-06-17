Yunanistan'da 5 yaşında lösemili mülteci çocuk olmak!

Nail, Türkiye’de Hizmet Hareketine yönelik hukuksuz kitlesel imha operasyonlarının mağduru çocuklardan biri. 4 yaşındayken hapishane ile tanıştı. Annesi Birgül Koçal’ın tutuklanmasıyla o da annesiyle birlikte mahpus yattı.

5 yaşındaki Nail, annesinin tahliye edilmesinden sonra Yunanistan’a çıkıp mülteci hayatı yaşamaya başladı. Almanya’daki babasına kavuşmak için yola çıktıklarında ise aniden ortaya çıkan hastalığı bu hasrete engel oldu. Yunanistan’da lösemi tedavisine başlanan Nail’in dramını Gazetecei Cevheri Güven duyurdu.





‘Nail’i yalnız bırakmayın’ çağrısı yapan Güven, Koçal ailesinin yaşadıklarını şöyle anlattı:



”Yunanistan’da bulunan Türkiyeli 5 yaşındaki mülteci Nail Koçal’a perşembe günü Lösemi teşhisi kondu. Kan değerleri çok düşük ve acilen kemoterapiye başlandı. Duaya ve Almanya’da bulunanların yardımına ihtiyacı var.





Anne Birgül Koçal, tutuklanarak Bakırköy Cezaevi’nde konulmuştu. Nail daha 4 yaşındayken hapishaneyle tanıştı. Annenin ve oyuncakları dahi verilmeyen Nail’in yaşadıkları kitap olacak cinsten.. Uzun tutukluluğun ardından tahliyeden sonra Yunanistan’a mülteci olarak geçtiler.





Birgül Koçal, 9 ve 5 yaşındaki iki oğlu Yunanistan’da hayata tutunmaya çalışırken, Baba Şaban Koçal Almanya’ya geçmişti ve ailesi için yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu.





Nihayet mültecilikten kaynaklı aile birleşimi talepleri kabul edildi evrakları geldi. Birgül Koçal ve iki çocuğu Almanya’ya gitmek için hazırlanırken, Nail’in vücudunda hızla gelişen morluklar belirdi. İlk teşhisi Yunanistan’daki Türkiyeli mülteci bir doktor koydu.





Hastanede yapılan tetkiklerde Lösemi tanısı konuldu. Kan değerleri çok kritik sınıra inmişti ve uçak yolculuğu yapmasını bırakın kaybedecek bir dakika zaman yoktu. Yunanistanlı doktorlar kemoterapi sürecini başlattı.





Şu an anne Birgül Koçal ve oğlu Nail, hastahanedeler. 9 yaşındaki oğulları ise Atina’da mülteci statüsünde olan arkadaşlarına emanet. Baba ise henüz evrakları hazır olmadığı için Almanya’dan gelip bu en zor günlerde ailesinin yanında olamıyor.





Daha önce Mehmet Ali Uludağ örneğinde olduğu gibi bütün lobi gücünün kullanılıp Baba Şaban Koçal’ın evraklarının derhal halledilip Yunanistan’a gidebilmesi sağlanmalı.





Nail’in tedavisine başlanmış durumda. 1 ay Yunanistan’dan ayrılması mümkün değil artık. Uçak yolculuğunu kaldıramayacağı, en küçük enfeksiyon ya da kanamanın hayatına mal olabileceği söyleniyor. Birgül Koçal, Yunanistanlı doktorların ellerinden geleni yaptığını belirtiyor.





Çocuğuyla hapse düşmüş, mülteciliği yaşamış ve şimdi de bu acıyla sınanan anne Birgül Koçal herkesten dua bekliyor. Nail’i yalnız bırakmayın…. Bana gönderdiği ilk whatsap mesajını paylaşıyorum, onun gibi ifade etmem mümkün değil…”







