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Yunanistan'da 4.8'lik deprem
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Yunanistan'da 4.8'lik deprem
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01 Şubat 2019 14:36
Yunanistan'da 4.8'lik deprem
Yunanistan'ın On İki Adalar bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Yunanistan'ın On İki Adalar bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in 294 km güneyi olduğu belirtildi.
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