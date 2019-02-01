Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da 4.8'lik deprem /01 Şubat 2019 14:36

Yunanistan'da 4.8'lik deprem

Yunanistan'ın On İki Adalar bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM


Yunanistan'ın On İki Adalar bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in 294 km güneyi olduğu belirtildi.
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