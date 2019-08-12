Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da 3 gün önce başlayan orman yangını hâlâ söndürülemedi /12 Ağustos 2019 11:10

Yunanistan'da 3 gün önce başlayan orman yangını hâlâ söndürülemedi

Yunanistan’ın Elafonisos adasında cumartesi günü çıkan orman yangını hala kontrol altına alınabilmiş değil. Adanın dörtte birini kül eden yangın sonrası 3 bin turist adayı terk etti.

SHABER3.COM



Adada ağaçlık alanda cumartesi günü başlayan yangın, dün rüzgârın etkisi ile iyice yayıldı. Adanın dörtte birini kül eden yangına karadan 875 itfaiyeci, 318 itfaiye aracı ve 28 yaya birliği; havadan ise 9 uçak, 9 helikopter ve 3 PZL ile müdahale ediliyor. Yangın, adada bulunan 3 bin turistin adayı terk etmesine neden oldu. 

Yangın söndürme çalışmalarına ordu kuvvetleri de katıldı. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre cumartesi günü saat 19:00’dan, pazar günü saat 19:00’a kadar adanın 63 farklı yerinde yangın çıktı. Bu yüzden yangın nedenlerini araştırmak üzere İtfaiye memurları yanı sıra adaya ‘kundaklama olaylarını araştırma’ konusunda uzmanlaşmış ekipler de gönderildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan'da 3 gün önce başlayan orman yangını hâlâ... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:05:39