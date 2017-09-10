Yunanistan'a iltica edenler arttı..

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı hızla yükseliyor.





İltica Ofisi'ne dayandırılan habere göre Temmuz 2016'dan bu yılın şubat ayına kadarki dönemde 236 olan iltica talebi, son altı ay içerisinde hızla artarak 995'e yükseldi.





Darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker de sığınma talebinde bulunmuş, Yunanistan Yüksek Mahkemesi bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti

