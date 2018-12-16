Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu: Rekor var /16 Aralık 2018 13:13

Yunanistan'a iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu: Rekor var

15 Temmuz sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artışlar yaşanıyor. Bu yılın 11 ayında 4425, darbe girişiminin olduğu tarihten bu yana ise 28 ayda toplam 6404 Türk vatandaşı iltica için Yunanistan'a başvuruda bulundu.

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Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın kasım ayı iltica verileri açıklandı. Verilere göre Kasım ayında Yunanistan’a 618 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.

Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı. 15 Temmuz 2016’dan itibaren bu yılın kasım ayı da dahil 28 ayda 6404 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu. 2017 yılında iltica için 1826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak- Kasım döneminde ise Yunanistan'a geçen 4425 Türk vatandaşı iltica için başvurdu.

Yunanistan'a 2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu. Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.

Bu arada Yunanistan'dan 2013 yılından bu yılın Kasım ayı da dahil bu yana toplam dünya genelinden 198.887 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların 134.940'ı erkeklerden, 63.947'si ise kadınlardan oluştu. Bu kişilerin içinde 7709'u ise çocuklardan oluştu.

YUNANİSTAN'A 2013-2018 KASIM TARİHLERİNDE İLTİCA İÇİN BAŞVURANLARIN UYRUKLARI

Suriye — 60.461
Afganistan — 26.752
Pakistan — 24.826
Irak — 22.732
Arnavutluk — 8.938
Türkiye — 6.540
Bangladeş — 5.619
İran — 4.733
Gürcistan — 4.197
Filistin — 3.598
Diğer ülkeler — 30.491
Toplam — 198.887

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