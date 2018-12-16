Yunanistan'a iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu: Rekor var

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın kasım ayı iltica verileri açıklandı. Verilere göre Kasım ayında Yunanistan’a 618 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.







Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı. 15 Temmuz 2016’dan itibaren bu yılın kasım ayı da dahil 28 ayda 6404 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu. 2017 yılında iltica için 1826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak- Kasım döneminde ise Yunanistan'a geçen 4425 Türk vatandaşı iltica için başvurdu.







Yunanistan'a 2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu. Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.





Bu arada Yunanistan'dan 2013 yılından bu yılın Kasım ayı da dahil bu yana toplam dünya genelinden 198.887 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların 134.940'ı erkeklerden, 63.947'si ise kadınlardan oluştu. Bu kişilerin içinde 7709'u ise çocuklardan oluştu.





YUNANİSTAN'A 2013-2018 KASIM TARİHLERİNDE İLTİCA İÇİN BAŞVURANLARIN UYRUKLARI





Suriye — 60.461

Afganistan — 26.752



Pakistan — 24.826



Irak — 22.732



Arnavutluk — 8.938



Türkiye — 6.540



Bangladeş — 5.619



İran — 4.733



Gürcistan — 4.197



Filistin — 3.598



Diğer ülkeler — 30.491



Toplam — 198.887







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