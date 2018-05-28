Yunanistan'a iltica eden Türk vatandaşlarının durumu ne olacak?

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Türkiye’deki darbe girişimi sonrası Yunanistan’a giriş yapan ve sığınma talep eden Türklerin sayısı 2.523’e ulaştı. Bu rakam Yunanistan çapında yayımlanan ulusal Realnews gazetesinde yer verilen ve Yunan İltica Dairesi’nden elde edilen verilere göre derlendi.







Bunlar arasında Dedeağaç’a kaçan 8 Türk subayı ile 2016 yılında Yunanistan’a sığınan 181 Türkiye vatandaşı da yer alıyor. 2017 yılında ise bu rakamın 1.827’ye çıktığı görülürken 2018 yılının ilk dört ayında kara veya deniz yoluyla sınırları geçerek Yunanistan’dan iltica talep eden Türklerin sayısı 507 oldu.





Halihazırda 2.523 Türk vatandaşı Yunanistan’da yaptıkları resmî iltica başvurularının değerlendirilmesini bekliyorlar. Geçen hafta Perşembe günü kesin şekilde iltica hakkı kazanan Türk subayı Süleyman Özkaynakçı ise müracaat eden Türkler listesinden çıkartılmış oldu.





Yunan Danıştayı’nın kararıyla Türk subayına sığınma verilecek. Yunan basını bu kararın diğer 7 Türk subayına da emsal teşkil etmesi ve onlara da iltica hakkı verilmesinin beklendiğini kaydetti.





İltica süreçlerini iyi bilen akademisyenlerin Real News gazetesine yaptığı değerlendirmelere göre ise Yunanistan’dan sığınma talep eden diğer 2.500’ün üzerindeki Türkiye vatandaşına da Yunanistan’ın sığınma vereceği yönünde.





Türk vatandaşlarının iltica talepleriyle ilgilenen Yunan akademisyenler Real News gazetesine yaptıkları açıklamalarda, “Bu insanların tamamı hakkında kovuşturma var. Eğer Türkiye’ye verilirseler, adil bir yargılanma olacağı yönünde hiçbir garanti yok.





İşkenceye maruz kalma tehlikeleri de var. Er ya da geç bütün Türklere iltica verilecek. Sadece istisna teşkil edecek birkaç münferit durum olabilir.” değerlendirmesini yapıyorlar.





Yunan yetkilileri ise yaklaşan yaz aylarıyla birlikte iltica talebinde bulunacak Türklerin sayısının artmasını bekliyor.





2018 yılının Ocak ayında 122 Türk Yunanistan’dan sığınma talep derken, bu rakam Şubat’ta 128’e, Mart’ta 143’e ve Nisan’da 114’e ulaştı.