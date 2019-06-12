Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan ve Türkiye arasında şimdi de yat krizi /12 Haziran 2019 13:41

Yunanistan ve Türkiye arasında şimdi de yat krizi

Yunanistan, Türkiye’den Yunan adalarına gerçekleştirilen turlar çerçevesinde turistik amaçlı sınırlı sayıda yolcu taşıyan gemi, yat ve tekneye 5 bin euro tutarında para cezası kesti. Cezanın gerekçesi ise, “Yunan adalarının reklamı yapılarak, yolcu taşımak. Ticari faaliyette bulunmak.”

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Türkiye ile Yunanistan arasında bayramda yeni bir kriz yaşandı. Türkiye’den bazı gemi, yat ve tekneler aralarında Kos, Midilli, Sakız, Girit gibi Ege Denizi’nde bulunan adalara turistik seyahat ve tur düzenliyor. Bayram tatili döneminde de Türkiye’den Yunan adalarına turistik amaçlı seyahat ya da turlar gerçekleştirildi

5 BİN EURO CEZA KESTİLER

Haber Türk’ten Olcay Aydilek'in haberine göre Yunanistan, bazı yat ve gemilere ceza kesti. Gemi başına kesilen ceza tutarının 5 bin euro olduğu belirtildi. Denizcilik sektörü, 3 yat ya da tekneye bu kapsamda ceza kesildiğini söyledi.

Haberde, Yunanistan’ın cezaları ‘Yunan adalarının reklamı yapılarak, yolcu taşımak’ yani ‘ticari faaliyette bulunmak’ gerekçesiyle cezaları kestiği belirtildi.

Bazı gemiler, cezayı ödemek istemedi. Yunanistan, para cezasını ödemek istemeyen gemilerin limandan çıkışına izin vermedi.

‘BENİM ÜLKEMİ PAZARLAYAMAZSIN’

Sektör kaynakları, bu gemilerin veya teknelerin kendi internet sitelerinde ya da bazı sitelerde Yunan adalarına turlar gerçekleştirdiklerine yönelik duyuruların bulunduğuna işaret ederek, “Yunanistan, bu duyuruları ticari faaliyet kapsamında reklam olarak kabul ediyor. Yunanistan, ‘Sen benim ülkemi pazarlayamazsın’ diyor. Bunun Yunanistan’ın ekonomik durumuyla da ilgisi var. Bu çerçevede ceza kesildiğini öğrendik. Gerekli girişimlerde bulunduk. Konu, hem Ankara’ya hem Atina’ya yansıdı. Bu uygulamanın Türkiye’ye özgü olmadığı bilgisi verildi” dedi.
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