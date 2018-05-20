Yunanistan Türkiye'de tutuklu askerlerini diplomatik personel yapıyor

Yunanistan Edirne’de 75 günü aşkın süredir tutuklu bulunan iki subayını Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’ne diplomatik ataşe olarak atamaya hazırlanıyor.





Ahval’da Evren Dede‘nin haberine göre, Yunanistan Kurmay Başkanları Konseyi’nden (SAGE) tutuklu iki subayın diplomatik personel statüsüne yükseltilmesi kararıyla, Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan subayı için Türk yargısının tahliye talebini başlıca reddetme sebeplerinden biri olan “Türkiye’de daimi ikamet adresleri olmadığı” tezi karşısında önemli bir koz elde edilecek.





Yunanistan Kurmay Başkanları Konseyi Edirne cezaevinde 1 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis’in Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’ne atanmasını onayladı.





Böylece iki subaya ayrıca yurtdışı görevleri için verilen tazminat ve maaş verilecek.





Alınan kararla henüz haklarında iddianame hazırlanmayan iki Yunan subayı artık “diplomatik personel” statüsüne geçirilecek. Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’nde görev yapan ve subay olan Savunma Ataşesi de (AKAM) aynı statüde görev yapıyor.





SAGE’nin kararının Yunan Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Dairesi’ne gönderildiği ve hazırlanacak düzenlemenin bir an önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceği belirtildi. Ardından düzenleme kısa sürede Parlamentoya sunulacak.





Kaynaklar söz konusu hamlenin üç sebepten dolayı yapıldığını belirtiliyorlar.





Birinci sebebi tamamen hukuksal nedenlere dayanıyor. Yakın zamanda iki subayın tahliyesi için yapılacak başvuruda, Türk yargısının tahliye talebini başlıca reddetme sebeplerinden biri olan “Türkiye’de daimi ikamet adresleri olmadığı” tezi karşısında önemli bir koz elde edilecek.





İkinci sebep ise ekonomik. Bu şekilde gerek Yunan Milli Savunma Bakanlığı’nın gerekse de Genelkurmay Başkanlığının sözü yerine getirilerek iki Yunan subayına hem moral olarak hem de ailelerinin masraflarını karşılamak amacıyla “yurtdışında görev yapan subay maaşı” verilmiş olacak.





Üçüncü sebep ise tamamen etik. Bu şekilde Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin zor durumda bulunan kurmaylarını hiçbir zaman unutmadığı gösterilmiş olacak.