Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan Türkiye'de tutuklu askerlerini diplomatik personel yapıyor /20 Mayıs 2018 03:31

Yunanistan Türkiye'de tutuklu askerlerini diplomatik personel yapıyor

Yunanistan, haklarında iddianame hazırlanmayan iki Yunan subayını “diplomatik personel” statüsüne geçirme kararı aldı

SHABER3.COM

Yunanistan Edirne’de 75 günü aşkın süredir tutuklu bulunan iki subayını Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’ne diplomatik ataşe olarak atamaya hazırlanıyor.

Ahval’da Evren Dede‘nin haberine göre, Yunanistan Kurmay Başkanları Konseyi’nden (SAGE) tutuklu iki subayın diplomatik personel statüsüne yükseltilmesi kararıyla, Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan subayı için Türk yargısının tahliye talebini başlıca reddetme sebeplerinden biri olan “Türkiye’de daimi ikamet adresleri olmadığı” tezi karşısında önemli bir koz elde edilecek.

Yunanistan Kurmay Başkanları Konseyi Edirne cezaevinde 1 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis’in Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’ne atanmasını onayladı.

Böylece iki subaya ayrıca yurtdışı görevleri için verilen tazminat ve maaş verilecek.

Alınan kararla henüz haklarında iddianame hazırlanmayan iki Yunan subayı artık “diplomatik personel” statüsüne geçirilecek. Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’nde görev yapan ve subay olan Savunma Ataşesi de (AKAM) aynı statüde görev yapıyor.

SAGE’nin kararının Yunan Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Dairesi’ne gönderildiği ve hazırlanacak düzenlemenin bir an önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceği belirtildi. Ardından düzenleme kısa sürede Parlamentoya sunulacak.

Kaynaklar söz konusu hamlenin üç sebepten dolayı yapıldığını belirtiliyorlar.

Birinci sebebi tamamen hukuksal nedenlere dayanıyor. Yakın zamanda iki subayın tahliyesi için yapılacak başvuruda, Türk yargısının tahliye talebini başlıca reddetme sebeplerinden biri olan “Türkiye’de daimi ikamet adresleri olmadığı” tezi karşısında önemli bir koz elde edilecek.

İkinci sebep ise ekonomik. Bu şekilde gerek Yunan Milli Savunma Bakanlığı’nın gerekse de Genelkurmay Başkanlığının sözü yerine getirilerek iki Yunan subayına hem moral olarak hem de ailelerinin masraflarını karşılamak amacıyla “yurtdışında görev yapan subay maaşı” verilmiş olacak.

Üçüncü sebep ise tamamen etik. Bu şekilde Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin zor durumda bulunan kurmaylarını hiçbir zaman unutmadığı gösterilmiş olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan Türkiye'de tutuklu askerlerini diplomatik personel... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:51