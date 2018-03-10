Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan Türkiye sınırında angajman kurallarını değiştiriyor /10 Mart 2018 00:59

Yunanistan Türkiye sınırında angajman kurallarını değiştiriyor

Yunanistan hükümeti Türkiye'yle askeri angajman kuralını değiştiriyor. ABD'nin Meriç'e yakın bir bölgede üs kurabileceği iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Gazeteduvar.com'dan Nikolas Stelya'nın haberine göre Meriç bölgesi özelinde Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tüm eylem planlarını gözden geçiriyor ve güvenlik önlemlerini yoğunlaştırıyor. Bundan böyle Meriç’in Yunanistan yakası Yunanistan Ordusu’na bağlı özel eğitimli unsurlar tarafından denetlenecek. Yeni dönemde, bugüne dek iki asker ile gerçekleştirilen devriyeler bundan böyle yedi askerle, çok daha sık bir şekilde icra edilecek. Aynı şekilde, Meriç’te konuşlu olan birliklerin komutanlıklarında da değişikliklere gidiliyor. Atina bu durumun önceden planlandığını belirtiyor.
 
ABD’YE KUZEYDE ÜS VERİLEBİLİR

Bu arada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Meriç’teki önemlerini sıklaştırırken şu ana dek hala teyit edilmemiş olan bir bilgiye göre ilerleyen süreçte ABD Ordusu’na ait bazı unsurların Meriç’teki Türkiye-Yunanistan sınırlarını denetleyeceği bilgisi dolaşıyor. İddiaya göre ABD bu adımı NATO ile beraber bölgedeki son durumu tespit etmek için gerçekleştirecek.

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