Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, savaş gemisi almak için halktan yardım toplayacak /07 Aralık 2018 11:29

Yunanistan, savaş gemisi almak için halktan yardım toplayacak

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan donanmasına yeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan para toplayacaklarını açıkladı.

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Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yeni savaş gemileri almak istediklerini bunun için halktan bağış talep edeceklerini açıkladı.

Kammenos, 1 Ocak tarihinde açacakları banka hesabına isteyen vatandaşların bağışta bulunacağını söyleyerek, bu parayla "yeni fırkateyn ve sancak gemileri" alacaklarını ifade etti. Bakan, çağrısının zengin kesime olduğu kadar sıradan halka da yönelik olduğunu belirtti.


Yunanistan'da dini bir bayram olarak kutlanan Aziz Nikola Günü vesilesiyle deniz ordusu mensuplarına konuşan Savunma Bakanı, "Bu amaçla maaşını bağışlayacak ilk kişi ben olacağım." dedi.
Kammenos, Yunan donanmasının 2019'da önemli oranda geliştirileceğine vurgu yaptı.

Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan donanmaları arasında zaman zaman Ege Denizi ve Akdeniz'de gerginlikler yaşanıyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, geçtiğimiz ay ülke karasularını 12 mile çıkarmayı planladıklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin haklarından feragat etmeyeceğini söylemişti.
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