Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan sandık başında: Anketlere göre Çipras kaybetmeye yakın /07 Temmuz 2019 10:51

Yunanistan sandık başında: Anketlere göre Çipras kaybetmeye yakın

Yunanistan, bu sabah yerel saat 7.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede, 20 parti 300 sandalye için yarışacak ve birinci çıkan parti 50 milletvekili daha kazanma fırsatına sahip olacak. Saat 19.00'da sandıkların kapanması ardından sandık çıkış anketleri açıklanacak.

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Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'den (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.

SYRIZA'nın AB ve IMF karşısında gerilemesi, Kuzey Makedonya ile yaptığı isim anlaşması ve geçen yaz Attika bölgesindeki yangında hükümetin geç reaksiyon göstermesinden dolayı 100 kişinin hayatını kaybetmesi, SYRIZA ile Başbakan Çipras'ın popülaritesini ciddi ölçüde sarstı.

Son 24 saatte gerçekleşen 9 nabız yoklaması SYRIZA'nın aradaki farkı kapatamayacağını, muhalefet partisi ND'nin ise kendi başına hükümet kurabileceğini gösterdi.

Diğer muhalefet partileri arasında eski sosyalist partisi PASOK'un devamı olan Fofi Yennimata önderliğindeki KINAL partisi, Dimitris Kuçumbas önderliğindeki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (HA) yer alıyor.

Yüzde 3 barajını aşıp parlamentoya girmesi beklenen partiler arasında SYRIZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis'in MERA 25 (Gün 25) partisi ve aşırı sağcı Kiriakos Velopulos'un Elliniki Lisi (Yunan Çözümü) partisi en başta geliyor.
Partilerin listelerinde Batı Trakya Müslüman Türklerden 17 adayın ismi de bulunuyor. 1928'den bu yana ilk kez yaz ayında yapılacak seçimlerde katılım oranının düşük olması ve bu durumun da en çok SYRIZA'yı etkilemesi bekleniyor.
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