Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan: Rutin süreçlerden kriz çıkarmayın /06 Mart 2018 02:58

Yunanistan: Rutin süreçlerden kriz çıkarmayın

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye’nin uluslararası hukuka uyarak, rutin süreçlerden kriz çıkarmaması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan iki Yunan askerin mahkeme sürecini değerlendiren Kotzias, "Türkiye, uluslararası hukuk hükümlerine ve geleneklerine uygun hareket etmeli ve rutin sürecin ciddi bir siyasi ve yasal soruna dönüşmesine izin vermemeli" dedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında, 1 Mart Perşembe günü Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Mahkeme, Yunan askerlerin tutukluluğun kaldırılması için yapılan başvuruyu da reddetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan: Rutin süreçlerden kriz çıkarmayın Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:50:39