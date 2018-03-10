Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan, Meriç sınırındaki devriye sayısını artırdı... /10 Mart 2018 17:34

Yunanistan, Meriç sınırındaki devriye sayısını artırdı...

2 askerin Türkiye'de tutuklanmasının ardından Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısının 2'den 7'ye çıkarıldığı bildirildi.

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İki Yunan askerinin Türkiye'de tutuklanmasından sonra, Yunanistan Savunma Bakanlığı Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti. Yunan sınır komutanlıklarına verilen yeni bir talimata göre, Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2'den 7'ye çıkarıldı. Aynı talimata göre, olası benzeri olaylara karşı gösterilecek tepkilerde yeni taktikler uygulanacak.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı uygulanacak yeni taktikler konusunda herhangi bir ayrıntı vermezken, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Fransız Liberation gazetesine verdiği özel demecinde, Edirne'de tutuklu bulunan askerlere ilişkin, bu gibi sınır geçme olaylarının şimdiye kadar iki ülkenin genelkurmay başkanları arasında çözüldüğünü söyledi.

Kammenos sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki Yunan askerinin tutuklanmasıyla gerginlik tırmandırılıyor. Oysa bu askerler yalnız Yunan değil aynı amanda AB ve NATO askerleri olup, (sorunun) NATO'daki müttefikimiz Türkiye ile barışçıl yollardan çözülmesi gerekirdi."

Yunan basını, Kammenos'un bu açıklamalarının Türkiye ile gerginlik yaratmamaya özen gösteren Başbakan Aleksis Çipras'ın görüşleriyle taban tabana zıt olduğunu konu alan haberlere yer verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye geçen iki Yunan askeri "sınır ihlali, casusluk şüphesi ve Türkiye'de ikamet izni olmaması" suçlarıyla sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı. Yunan askerleri kötü hava koşulları nedeniyle yanlışlıkla sınırı geçtiklerini söylemişlerdi.

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Bakan Panos Kammenos aynı demecinde, Türk savaş gemi ve uçaklarının Yunan deniz ve hava sahasını sürekli ihlâl ettiğini iddia etti.

Kammenos, son zamanlarda Türk savaş gemilerinin Yunan deniz sahasını ihlâl eylemlerini yüzde 450 oranında, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlâl eylemlerinin ise yüzde 48 oranında arttığı söyledi.

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