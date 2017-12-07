Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan: Lozan güncellenecek bir anlaşma değildir /07 Aralık 2017 14:59

Yunanistan: Lozan güncellenecek bir anlaşma değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ile ortak açıklama yaptı. Açıklama sırasında Lozan polemiği yaşandı.

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Erdoğan, ziyaretinde ilk olarak görüştüğü Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile beraber açıklama yaptı.

'LOZAN, REFORM EDİLECEK BİR ANLAŞMA DEĞİL'?

Pavlopulos, ortak açıklamada Erdoğan'ın ziyareti öncesi gündeme getirdiği 'Lozan Anlaşması'nda güncelleme' konusu ile ilgili olarak "Lozan'ın reform edilecek bir anlaşma olduğuna inanmıyoruz. Tartışılacak bir sözleşme değil" dedi.

Pavlopulos şöyle konuştu:

''Tarihi bir ziyaret mahiyeti taşıyan başka bir ziyaret Atatürk ve İnönü zamanında yapılmış bir anlaşmadan bahsetmek istiyorum ve bu da hepimizin bildiği gibi Lozan anlaşmasıdır. Lozan anlaşması iki ulusun ulusal toprakların sınırlarını çizen bir anlaşma teşkil etmektedir. Bu ikili ilişkiler açısından hiçbir boşluk bırakmayan, tamamlanması gerekmeyen muğlak bölge sınırları taşımayan bir anlaşmadır Lozan anlaşması. Bunun tartışılacak, reform edilecek bir sözleşme olduğuna inanmıyoruz. Ve bu anlaşma gereğince iki ülkede de yaşayan azınlıklar çok belirgin bir şekilde dile getirilmiştir. Ve azınlıklar Yunanistan açısından dini azınlık olarak tanınmıştır. Yunanistan'da Müslüman bir azınlık Lozan Anlaşması temelinde Yunanistan'da yaşamaktadır. Ve Yunanistan bu azınlığı bir hukuk devleti olarak tüm haklarını öngörüldüğü şekilde korumaktadır.

ERDOĞAN: LOZAN'DA HALA ANLAŞILMAYAN BAZI İNCELİKLER VAR

Pavlopulos'dan sonra konuşan Erdoğan'sa şunu dedi:

*Bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Lozan konusunda hala anlaşılmayan bazı incelikler var. Bu anlaşmanın 11 tarafı var. Japonya bile var. İngiltere var, Portekiz var vesaire…''

*Bizim hedefimiz şu; Kıbrıs'ta kalıcı, adil bir çözüm bulalım, aynı şeyi Ege'de bulalım. Bunlar, 'Lozan'da şöyle olmuş, böyle olmuş…' Tamam eyvallah ama biz o zaman olması gerekenleri şöyle bir an önce yapalım. Kolay değil, 94 yıl geçti bu arada, 94 yılda birçok şey değişti. Eğer bunlar gözden geçirilirse, birçok şeyin olması gerektiğini, inanıyorum ki taraflar da kabul edecektir.

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