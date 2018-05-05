Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan kepçe operatörünü iade etti /05 Mayıs 2018 17:30

Yunanistan kepçe operatörünü iade etti

Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan kepçe operatörü Musa Alerik, Türkiye'ye iade edildi. Alerik 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Pazarkule Sınır Kapısı’nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan belediye işçisi Musa Alerik Türkiye’ye iade edildi. Alerik iade işlemlerinin ardından sınırı yanlışlıkla geçtiğini söyledi.

SINIRI YANLIŞLIKLA GEÇTİ

Alerik, polisteki işlemlerinin ardından sınır kapısında aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural’ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamada sınırı yanlışlıkla geçtiğini söyledi.

'MİSAFİR GİBİ KARŞILANDIM'

4 gün boyunca Yunanistan'da tutulan Musa Alerik, gümrük kapısı içerisinde su şebekesi çalışması yaptığını belirterek, "Ben çalışma sahamın içine giderken Yunan tarafına gitmişim. Ben karşıdaki Yunan askerlerini, Türk askeri zannettim, yanlarında gittiğimde Yunan olduklarını anladım. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan kepçeyle onların tarafına geçmişim. Hiçbir tepki vermedim. Bana 'sen bir suç işledin, biz seni Yunanistan'a götüreceğiz'. Oraya gittim, misafir gibi karşılandım. Hiçbir kötülük görmedim, Yunan polisinden de. Avukatlarım da yanımda bana destek oldular. Konsolosluk da yanımda oldu. Hiçbir sorunum yok. Allah'a şükür iyiyim. Oranın polisleri, herkes bana iyi baktılar. Beni misafir gibi karşıladılar, kendimi suçlu gibi görmedim, buna emin olun. En çok ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Böyle bir hata yaptığımdan dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan da özür dilerim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Pazarkule Sınır Kapısı’nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, çarşamba günü Yunan askerlerce gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan’a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun da izlediği duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri başlatılmıştı.

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