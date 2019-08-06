Yunanistan’dan Türkiye’ye kaç sığınmacı gönderildi?

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın verilerine göre 2016'da 801 sığınmacı Türkiye'ye iade edilirken, bu rakam 2019'da yaklaşık 10 kat azalarak 86 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın büyük çoğunluğunu yüzde 38 ile Pakistanlılar ve yüzde 18 ile Suriyeliler oluşturdu. Türkiye'ye gönderilen sığınmacılar arasında Cezayir, Afganistan, Bangladeş, Irak, Fas, İran, Mısır ve Nijerya asıllı ve diğer ülkelere mensup kişiler yer aldı.







Yunanistan'a iltica ya da sığınma başvuru yapanların yüzde 45'i ise bu taleplerini geri çekti. Söz konusu sığınmacıların yüzde 41'inin ise yaptığı ikinci sığınma başvurusu kabul edilmedi.





Yunanistan'a geldikten sonra sığınma başvurularını doğrudan geri çekenlerin oranıysa yüzde 14 olarak gerçekleşti.





Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2015-2016 yılları arasında Yunanistan'a bir milyona yakın sığınmacı giriş yaptı. Bu kişilerin çoğu Balkanlar üzerinden Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine geçiş yaparken, Balkanlar'daki AB koridorunun kapatılması sonrası göçmen akışında hızlı bir düşüş yaşandı. 2019 Ağustos'una kadar ise Yunanistan'a kaçak yollarla giriş yapan göçmen sayısı 23 bin 417 olarak açıklandı.





2016 yılında Türkiye ile AB arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Türkiye'den Yunanistan'a kaçan göçmenlerin iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmiş, Türkiye'deki Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de toplamda 6 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti



