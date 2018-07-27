Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’daki feci yangın hangi gerçeği ortaya çıkardı? /27 Temmuz 2018 16:49

Yunanistan’daki feci yangın hangi gerçeği ortaya çıkardı?

Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı

Yunanistan’daki Feci Yangın Hangi Gerçeği Ortaya Çıkardı?

Gazeteci Ekrem Dumanlı Yunanistan'daki yangın faciası ile ilgili bir video paylaştı. Facianın büyüklüğüne dikkat çeken Dumanlı herkesi yardımlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı... 
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