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Yunanistan’daki feci yangın hangi gerçeği ortaya çıkardı?
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Yunanistan’daki feci yangın hangi gerçeği ortaya çıkardı?
/
27 Temmuz 2018 16:49
Yunanistan’daki feci yangın hangi gerçeği ortaya çıkardı?
Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı
Yunanistan’daki Feci Yangın Hangi Gerçeği Ortaya Çıkardı?
Gazeteci Ekrem Dumanlı Yunanistan'daki yangın faciası ile ilgili bir video paylaştı. Facianın büyüklüğüne dikkat çeken Dumanlı herkesi yardımlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı...
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