Yunanistan’da iltica edenlerin %5’i Türk vatandaşı

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerde, dünya geneli mültecilerde bir artış gözlemlenirken, Yunanistan’daki sığınmacıların dünya geneli mültecilerin %1’ini oluşturduğu kaydedildi.







Yunanistan’daki 58 bin mültecinin 16 binin Kuzey Yunanistan ve Tesayla bölgelerinde bulunduğu kaydedildi. Ülke geneli mültecilerin %67’si Merkez Makedonya, %13’ü Tesalya, %5’i Epir ve %5’i Doğu Makedonya-Trakya bölgelerinde yer alıyor.





Yunanistan’da bulunan mültecilerin %43’ünün Suriyeli ve %27’sinin Iraklı olduğu belirtildi. Diğer mültecilerin ise şu ülkelerden geldiği açıklandı: Afganistan %7, Türkiye %5, Pakistan %2, İran %1,5, Filistin %1, Kuveyt %1, Kongo %1 ve diğer ülkeler %5.





Bir diğer tasnife göre bu insanların %67’sinin sığınma talebinde bulunduğu, %16’sının mülteci vasfını taşıdığı, %4’ünün aileleriyle yeniden birleşmeye aday olduğu ve %13’ünün polis tarafından kayıt altına alınan şahıslar olduğu belirtildi.





BMMYK’nin resmi verilerine göre 2018 yılının ilk 5 ayı içerisinde yaklaşık 11.200 kişi deniz üzerinden ve 7.200 kişi kara yoluyla Yunanistan’a ulaştı. 2017 yılının aynı döneminde ise bu rakamların 29.700 ve 5.600 olduğu dikkatlerden kaçmadı.





Öte yandan 3.500 refakatsiz çocuk mültecinin de Yunanistan’a ulaştığı belirtilirken, bunlardan %96’sının erkek %4’ünün ise kız çocuğu oldukları belirtildi. Yunanistan’a gelen bu sığınmacı refakatsiz çocuklardan %5,5’inin 14 yaş altı olduğu ifade edildi. Mülteci ağırlama merkezlerinde 1.091 refakatsiz çocuk bulunurken, 2.745’i bekleme listesinde.





BMMYK Yunanistan’dan iltica sürecinde iyileştirme talep ederken, Merkez Makedonya bölgesindeki sığınmacı çocukların %80’inin eğitim sitemine entegre edilmesini olumlu bir gelişme olarak not ediyor.



