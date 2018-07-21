Yunanistan’da gözaltına alınan dört Türk serbest bırakıldı

Ahvalnews'in haberine göre Cezanın infazı üç yıl tehir edilen ve serbest bırakılan Türk vatandaşları yasalara göre üç yıl içerisinde tekrar suç işlemeleri durumunda söz konusu tehir edilen 3 aylık hapis cezasını çekecekler.





Dün sabah Savcılığa ifade veren dört Türk vatandaşından ikisi gazeteci olduklarını beyan ederken, bölgeye Meriç Nehri’nde kaybolan bir kadın ile üç çocuğu haber yapmak için geldiklerini ve giriş yaptıkları bölgenin yasak bölge olduğunu bilmediklerini savundu. Diğer iki kişi ise kaybolan annenin yakınları olduklarını ve arama çalışmalarına katkı sağlamak için geldiklerini beyan ettiler.





İfadeler alındıktan ve gerekli uyarılar yapıldıktan sonra Yunanistan’da sicilleri temiz olduğu tespit edilen dört Türkiyeli serbest bırakıldı.