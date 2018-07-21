Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da gözaltına alınan dört Türk serbest bırakıldı /21 Temmuz 2018 12:55

Yunanistan’da gözaltına alınan dört Türk serbest bırakıldı

Meriç’te yasak bölgeye girmekten gözaltına alınan dört Türkiye vatandaşı üç yıl tehirli üç ay hapis cezasına çarptırıldılar

SHABER3.COM

Ahvalnews'in haberine göre Cezanın infazı üç yıl tehir edilen ve serbest bırakılan Türk vatandaşları yasalara göre üç yıl içerisinde tekrar suç işlemeleri durumunda söz konusu tehir edilen 3 aylık hapis cezasını çekecekler. 

Dün sabah Savcılığa ifade veren dört Türk vatandaşından ikisi gazeteci olduklarını beyan ederken, bölgeye Meriç Nehri’nde kaybolan bir kadın ile üç çocuğu haber yapmak için geldiklerini ve giriş yaptıkları bölgenin yasak bölge olduğunu bilmediklerini savundu. Diğer iki kişi ise kaybolan annenin yakınları olduklarını ve arama çalışmalarına katkı sağlamak için geldiklerini beyan ettiler. 

İfadeler alındıktan ve gerekli uyarılar yapıldıktan sonra Yunanistan’da sicilleri temiz olduğu tespit edilen dört Türkiyeli serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’da gözaltına alınan dört Türk serbest... Sonraki Haber >>

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:15