Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan, Batı Trakya'da Müftü seçimine formül arıyor /16 Aralık 2017 13:53

Yunanistan, Batı Trakya'da Müftü seçimine formül arıyor

Yunanistan'ın eğitim ve din işlerinden sorumlu bakanı Kostas Gavroğlu, Batı Trakya'daki azınlığın Müftü seçimleriyle ile ilgili taleplerini hayata geçirmeyi öngören çalışmalara başlandığını açıkladı.

Yunanistan, Batı Trakya'da Müftü seçimine formül arıyor


Bakan Gavroğlu, İstanbul'daki Patrik seçiminin din adamı metropolitlerden oluşan Kutsal Sinod seçim kurulu tarafından seçildiğini anımsatarak, benzer bir seçim kurulu yönteminin Batı Trakya'daki Müftü seçimlerinde de uygulanabileceği bir formülün üzerinde çalışıldığını söyledi.

Seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin Batı Trakyalı azınlığın ileri gelenleriyle görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Yunan Başbakan Aleksis Çipras da, Brüksel'deki AB zirve toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, Müftü seçimleriyle ile ilgili çalışmaların başlatıldığını resmen doğruladı.


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