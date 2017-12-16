Yunanistan, Batı Trakya'da Müftü seçimine formül arıyor





Bakan Gavroğlu, İstanbul'daki Patrik seçiminin din adamı metropolitlerden oluşan Kutsal Sinod seçim kurulu tarafından seçildiğini anımsatarak, benzer bir seçim kurulu yönteminin Batı Trakya'daki Müftü seçimlerinde de uygulanabileceği bir formülün üzerinde çalışıldığını söyledi.





Seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin Batı Trakyalı azınlığın ileri gelenleriyle görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.





Yunan Başbakan Aleksis Çipras da, Brüksel'deki AB zirve toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, Müftü seçimleriyle ile ilgili çalışmaların başlatıldığını resmen doğruladı.







