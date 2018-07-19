Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan 'altın vize' programını genişletiyor /19 Temmuz 2018 15:29

Yunanistan 'altın vize' programını genişletiyor

Yunanistan 'altın vize' adını verdiği uygulamasını genişleteceğini uyurdu. Plana göre ülkede asgari 400.000 euroluk yatırım yapanlar da bu programdan yararlanabilecek.

SHABER3.COM

Yunanistan 'altın vize' adını verdiği uygulamasını ülkede asgari 400.000 euroluk yatırım yapanları da kapsayacak şekilde  genişleteceğini ilan etti.
KATILIMCILARA AB İÇİNDE SERBEST DOLAŞIM HAKKI VERİLECEK

Katılımcılar bu yatırım karşılığında 5 yıllık oturma izni alacak. Ayrıca bu kişiler Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelse bile birlik içinde serbestçe seyahat edebilecek.

'Altın vize' uygulamasından  daha önce sadece Yunanistan'daki emlak sektörüne en az 250.000 euro (290.000 dolar) yatırım yapanlar yararlanabiliyordu.

Göç Bakanlığı'ndan bir yetkili de Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada haberi doğrulayarak söz konusu yasanın birkaç ay içinde parlamentoda oylamaya sunulacağını belirtti.

İsmi açıklanmayan yetkili amaçlarının 'ülke ekonomisini yeniden canlandırılmak  ve pazardaki talebi karşılamak için yatırımcıları çekmek' olduğunu söyledi.

ARALARINDA TÜRKLERİN DE OLDUĞU YAKLAŞIK 5000 KİŞİ PROGRAMDAN YARARLANDI

2013 yılında yürülüğe giren 'altın vize' uygulaması ülkenin boç içindeki emlak sektörünü canlandırmak için başlatılmıştı. Programa şu ana kadar çoğu Türkiye, Çin, Rusya ve Mısır'dan olmak üzere yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı açıklandı

Avrupa Birliği'ndeki 13 ülkede benzer uygulamalar bulunuyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan 'altın vize' programını genişletiyor Sonraki Haber >>

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:39