Samanyolu Haber /Gündem / Yunan voleybol takımı oyuncularına İstanbul’da gözaltı! /14 Mayıs 2018 12:17

Yunan voleybol takımı oyuncularına İstanbul’da gözaltı!

Yunanistan’ın “Ethnikos Alexandroupolis” voleybol takımının iki oyuncusu İstanbul Havaalanı’nda büyük bir macera yaşadı.

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Ahvalnews'ten Evren Dede'nin haberine göre Dedeağaç (Alexandroupoli) ekibinin Kolombiyalı oyuncuları Jorge Payan ile Leandro Mejia İstanbul’dan Madrid’e ve oradan da ülkeleri Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya uçmak üzere Dedeağaç’tan (Alexandroupoli) karayolu ile İstanbul’a ulaştılar. 

Yunan Volleynews.gr adlı voleybol haber sitesinde verilen bilgilere göre Yunan takımında görev alan Kolombiyalı iki sporcu İstanbul havaalanında chek-in yaptıktan sonra pasaport kontrolü sırasında Türk polisi tarafından gerekçesiz bir şekilde gözaltına alındılar. 

Türk polisinin iki sporcunun neden gözaltına alındığıyla ilgili net bir açıklama yapmadığı aktarılırken Payan ve Mejia’ya söylenen tek şeyin ise “yasadışı şeyler taşıyan uluslararası bir çeteyle ilgili kontrol yapıldığı” oldu.

İstanbul havalimanında iki gün boyunca bütün eşyaları ve üzerleri aranan ve ayrıca sorguya çekilen Yunan voleybol takımının iki sporcusuna sonunda “yanlış yapıldığı” söylendiği ve serbest bırakıldıkları kaydedildi.  

Kolombiyalı voleybolcular hapse girip girmeyeceklerinin heyecanını yaşadıkları iki gün boyunca çektikleri çile bir yana dursun, sonunda İstanbul-Madrid ve Madrid-Bogota uçak seferlerini de kaçırarak maddi zarara uğradılar.  

Yunan haber siteleri yaşanan üzücü olayın ardından Ethnikos Alexandroupolis voleybol ekibinin Kolombiyalı iki sporcusuna yeniden bilet temin ettiğini yazarken, volleynews sitesi “Türkiye’nin tuttuğu yol göz önünde bulundurularak güvenli geçişler için kimse Türkiye’ye güvenmemeli ve İstanbul üzerinden yapılacak uçuşların riski artık oldukça büyük” yorumunda bulundu. 

Ahvalnews.com
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