Samanyolu Haber /Dünya / Yunan vatandaşlarını yangından kurtaran göçmenlere vatandaşlık verildi /31 Aralık 2018 18:36

Yunan vatandaşlarını yangından kurtaran göçmenlere vatandaşlık verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında temmuzda yaşanan yangın felaketinde onlarca kişinin hayatını kurtaran üç göçmene Yunan vatandaşlığı verileceği açıklandı.

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Yunanistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ikisi Mısır ve biri Arnavut uyruklu üç göçmene 2 Ocak'ta düzenlenecek törenle vatandaşlık verileceği duyuruldu.

Açıklamada, uzun yıllardır ülkede bulunan ve balıkçılık yapan üç göçmene ilişkin, "23 Temmuz'da meydana gelen yangın felaketinde bu göçmenler, diğer Yunan balıkçılarla fedakarca hayatlarını tehlikeye atarak aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaşımızın yardımına koştu" ifadesine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yangından sonra hikayeleri duyulan, uzun yıllardır ülkede yaşayan üç göçmenin gösterdikleri fedakarca davranışın hakkının Yunan devleti tarafından teslim edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Atina'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim birimlerinin bulunduğu sahil bölgelerine yayılan yangında, 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın nedeniyle 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.
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