Yunan sınırını koşarak geçen kişi gözaltına alındı

Yerel thrakinea.gr sitesinin yazdığı ve Azınlıkça’nın Türkçe'ye aktardığı bilgilere göre, Kürt kökenli olduğunu beyan eden bir Türk vatandaşı Türk gümrüğünde bulunduğu sırada Yunan sınırlarına doğru koşmaya başladı. Türk yetkililerin koşan şahsı durdurmaya çalıştığı, sınırdaki Türk askerlerin havaya ateş ettiği ancak bahse konu şahsın Yunan tarafına geçtikten sonra bile koşmaya devam ettiği kaydedildi.







Daha sonra şahsın Kastanies sınır kapısında görev yapan polislere gidip teslim olduğu belirtilirken, Adana’da ikamet ettiğini beyan ettiği Kürt kökenli Türk vatandaşı olduğu ve aşırı alkol tüketmiş vaziyette olduğu aktarıldı.





Üzerinde pasaportu bulunan şahsın vizesi bulunmadığı kaydedilirken, yaşı tam olarak belirtilmeyen şahsın yaklaşık 40 yaşlarında olabileceği tahmin ediliyor.