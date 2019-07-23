Samanyolu Haber /Gündem / Yunan polisi yine Meriç'ten 'geri itti' /23 Temmuz 2019 11:37

Yunan polisi yine Meriç'ten 'geri itti'

Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde Yunanistan'a giriş yaparken yakalanıp 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye geri gönderilen 6 kişi ile geçiş yapmaya hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı. 9 kişiden 5'i tutuklandı. Yunan polisinin Türkiye'den gelen ve Türkiye vatandaşı olanları geri yollamasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtiliyor.

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Edirne Jandarma Komutanlığı ve Meriç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç’e bağlı Umurca köyündeki 1’inci Derece Askeri Yasak Bölge içinde yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan’dan kolluk kuvvetlerince geri atılan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin L.V., H.S., C.S.A., M.A., K.Y. ve F.Y. oldukları tespit edildi. 

BİR KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

C.S.A.’nın gözaltı süresi uzatılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. L.V., M.A., K.Y. ve F.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de ise sınır birliği askerlerince, 2’nci Derece Askeri Yasak Bölge’de yasa dışı olarak Yunanistan’a çıkış yapmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. 

Jandarmaya teslim edilen kişilerin kimlik sorgularında H.S.U., B.B. ve O.S. oldukları belirlendi.

B.B.’nin gözaltı süresi uzatılırken, adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, H.S.U. ise tutuklandı.
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